Bernardo Silva admite "péssimo jogo de Portugal" frente à Sérvia: "Temos de pedir desculpa"

Derrota por 2-1 frente à Sérvia impediu a qualificação direta de Portugal para o Mundial'2022.

Bernardo Silva categorizou como "péssima" a exibição de Portugal diante da Sérvia. A derrota por 2-1 impediu a qualificação direta de Portugal para o Mundial'2022."Um péssimo jogo de Portugal. Marcámos cedo e deixámos de jogar. A exibição foi péssima, não consigo explicar. Vamos jogar um playoff, mas em casa com 65 mil pessoas temos de fazer melhor. Temos de pedir desculpas, ver o que falhou e pensar no playoff", começou por dizer o extremo português."O plano inicial era tentar ter bola o que não aconteceu sequer em 10 minutos, nunca estivemos melhor que a Sérvia... Isso é inadmissível e temos de melhorar em março.""Cheguei a este jogo limitado, não me sentia nas melhores condições. Vai ser uma noite mal passada, vamos disputar o playoff e sabemos que temos a reponsabilidade", terminou