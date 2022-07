‘Bibi’ da Casa Pia é libertado após 12 anos preso por abuso sexual de menores. Vejas as imagens exclusivas

Mais magro e na companhia do advogado, seguiu para um centro sem-abrigo porque ficou sem casa.

Disfarçado com um boné, óculos escuros e duas máscaras de proteção para não ser reconhecido na rua. Foi assim que Carlos Silvino, também conhecido pela alcunha de ‘Bibi’, abandonou este sábado o Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra, onde cumpria uma pena de prisão efetiva de 15 anos no âmbito do processo ‘Casa Pia’.

