'Bicicleta' de Arthur Cabral ajuda Benfica a chegar à liderança provisória. Veja os golos

E. Amadora entrou a ganhar, mas 'águias' fizeram a reviravolta em poucos minutos.

O Benfica subiu esta segunda-feira provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao ganhar em casa do Estrela da Amadora, por 4-1, em jogo da 19.ª jornada.

Leo Jabá deu vantagem aos amadorenses, aos 28 minutos, mas Arthur Cabral (44), Rafa (45+1), Otamendi (52) e Marcos Leonardo (90+3) deram a sexta vitória consecutiva no campeonato aos 'encarnados', que jogaram em vantagem numérica desde os 72 minutos, após a expulsão de Regis Ndo.

Com este triunfo, o Benfica passou a somar 48 pontos, mais dois do que o Sporting, que recebe esta segunda-feira o Casa Pia, e mais quatro do que o FC Porto, enquanto o Estrela da Amadora, sem vencer há seis jogos na I Liga, se mantém na 14.ª posição, com 18.



ONZE DO E. AMADORA: Bruno Brigido; Omorwa, Pedro Mendes e Mansur; Jean Felipe, Leonardo, Aloíso Souza e João Reis; Regis, Ronaldo e Leo Jabá



Suplentes: Wagner, André, Gustavo Henrique, Rodrigo Pinho, Pedro Sá, Nkanyiso Shing, Bucca, Kikas e Tiago Gabriel



ONZE DO BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökçü; Di María, Rafa e João Mário; Arthur Cabral



Suplentes: Samuel Soares, Álvaro Carreras, Bah, Neres, Rolheiser, Marcos Leonardo, Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Florentino