Biden acredita que Rússia vai invadir Ucrânia já nos próximos dias

Presidente dos EUA realçou que Rússia está à procura de uma falsa justificação para invadir o país.

"Temos visto um falso cessar-fogo da Rússia, com os separatistas russos, em Bonbass e nas regiões separatistas. A Rússia está a usar a desinformação e a fabricar acusações de que a Ucrânia está a preparar-se para atacar a Rússia. Este é um guião que já vimos a Rússia usar antes para justificar um ataque", acusou Biden.





O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden disse, esta sexta-feira, que Rússia vai invadir Ucrânia "nos próximos dias ou na próxima semana".Biden realçou ainda que a Rússia está à procura de uma falsa justificação para atacar a Ucrânia. De acordo com o presidente dos EUA Putin "já escolheu invadir Kiev", admitindo que faz parte dos planos russos uma eventual invasão à capital ucraniana.Apesar de considerar que o ataque russo está iminente, o presidente dos EUA diz que ainda não fechou as portas à diplomacia."Os EUA e os nossos aliados e parceiros apoiam a Ucrânia e responsabilizam a Rússia por qualquer ataque que venha a desenvolver na Ucrânia. Mas volto a sublinhar: a Rússia ainda pode recuar e escolher o caminho da diplomacia. Mas se avançar vamos entender que decidiu fechar a porta da diplomacia. Os EUA estão unidos, a Europa está unida e os nossos aliados também."A Rússia "tem a Ucrânia cercada de militares em todas as fronteiras". "Não se enganem, se a Rússia mantiver este plano será responsável pela resposta que vai ter dos EUA e da NATO. A NATO vai defender cada centímetro do seu território", conclui.