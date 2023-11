Biden considera Xi Jinping "ditador" depois de concordarem manter abertas linhas de comunicação

Presidente norte-americano deu uma conferência de imprensa a solo após quatro horas de conversações com Xi Jinping nos arredores de São Francisco.

O Presidente norte-americano saudou, na quarta-feira, poder falar com o homólogo chinês "direta e imediatamente" em caso de crise, apesar de ter considerado Xi Jinping "um ditador".De acordo com a Reuters, Biden deu uma conferência de imprensa a solo após quatro horas de conversações com Xi Jinping nos arredores de São Francisco. No final da conferência de imprensa, foi-lhe perguntado se continuava a pensar que Xi era um ditador, algo que disse em junho."Olhe, ele é. É um ditador no sentido de que é um homem que dirige um país que é um país comunista que se baseia numa forma de governo totalmente diferente da nossa", disse Biden.

"Concordámos que cada um de nós podia pegar no telefone, ligar diretamente e ser ouvido imediatamente", salientou Biden, na conferência de imprensa no final do encontro.



O Presidente norte-americano, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, concordaram ainda, na quarta-feira, em restaurar algumas comunicações militares entre as duas Forças Armadas, numa reunião em São Francisco.

Ambos os lados prometeram uma cooperação para aproximar os Estados Unidos e a China do regresso a conversações regulares no âmbito do que é conhecido como Acordo Consultivo Marítimo Militar, que até 2020 foi usado para melhorar a segurança aérea e marítima.

No final do encontro, Biden considerou que a reunião com Xi levou a "progressos importantes", de acordo com uma mensagem do Presidente norte-americano, divulgada na rede social X (antigo Twitter).



Os Presidentes chegaram também a acordo para acabar com a produção ilícita de fentanil, um opioide que mata cerca de 200 norte-americanos por dia. Joe Biden e Xi Jinping chegaram a um acordo para que o Governo chinês controle a saída do território de produtos químicos que os cartéis de droga mexicanos utilizam para fabricar fentanil e vendê-lo ilegalmente nos Estados Unidos, disse aos jornalistas um responsável norte-americano no final da reunião de mais de quatro horas entre os dois líderes.