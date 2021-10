Bill Clinton, antigo presidente dos EUA, recebe alta hospitalar

Antigo presidente norte-americano, de 75 anos, deixou a unidade hospitalar acompanhado pela mulher.

O antigo presidente dos Estados Unidos Bill Clinton teve este domingo alta do hospital, na Califórnia, onde se encontrava desde a semana passada com uma infeção urinária.Clinton deixou a unidade hosptalar acompanhado pela mulher, a antiga candidata presidencial Hillary Clinton. O antigo presidente norte-americano de 75 anos foi admitido no Centro Médico da Universidade da Califórnia em Irvine na terça-feira.A infeção do trato urinário de que padecia agravou-se para uma septicemia, uma infeção na corrente sanguínea que nos casos mais graves pode levar à morte.Clinton vive em Nova Iorque, mas tinha viajado na na terça-feira para a Califórnia para marcar presença num evento privado com a mulher.