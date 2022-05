Biografia de Fernando Pessoa chega dia 19 de maio às livrarias

Cartas inéditas da mãe revelam que o poeta teve gripe espanhola.

A tradução portuguesa de 'Pessoa. Uma biografia', de Richard Zenith - obra originalmente publicada nos EUA que esteve entre os finalistas do prémio Pulitzer -, foi esta quinta-feira apresentada na cidade do poeta, Lisboa. Chega às livrarias no dia 19. Editado em Portugal pela Quetzal, o livro de 1184 páginas é o corolário do trabalho de uma vida deste americano, especialista na vida e obra do poeta português (1888-1935).