Bloco mantém-se contra o Orçamento do Estado para 2022 e acusa Governo de intransigência

Catarina Martins afirma que socialistas apresentam uma proposta que mantém as injustiças no sistema fiscal.

Bloco de Esquerda anuncia este domingo o seu sentido de voto no Orçamento do Estado para 2022. As conclusões da reunião da Mesa Nacional do BE foram apresentadas pela coordenadora do partido, Catarina Martins.A coordenadora do partido afirma que socialistas apresentam uma proposta que mantém as injustiças no sistema fiscal. A líder dos bloquistas afirma que o documento apresentado contém "medidas limitadas e dispersas". Catarina Martins lança um ultimato referindo que se o Governo não aceitar as nove propostas da Esquerda, o Bloco vai votar contra o documento."Se até á próxima quarta-feira o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente - pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha - e votará contra o Orçamento do Estado para 2022", avisou.A bloquista afirma que o novo orçamento apresenta uma "política pouco ambiciosa no combate a pobreza" e acusa o Governo de excluir todas as propostas entregues pelo BE, apontando ao Executivo "intransigência".No que diz respeito à saúde, o "governo apresenta um regime de exclusividade que não tem exclusividade", explica a coordenadora bloquista. "[O OE2022] Não responde aos problemas dos restantes serviços públicos", sublinha.Na cultura, o documento "prevê uns irrisórios 0,25% de despesa consolidada", relembra Catarina Martins afirmando tratar-se de uma despesa insuficiente para o setor.O documento ignora também, defende a coordenadora, a crise energética "que exige uma resposta dupla"."O bloco não desistiu de encontrar soluções", defende ainda.Catarina Martins afirma ainda que é preciso dar respostas às famílias agora, e não no futuro.