Bode violento à guarda de centro equestre em Abrantes

Animal atacou uma idosa da aldeia do Pego, que viria a morrer.

O bode que atacou Maria Rosa Silvestre, de 80 anos, no final do mês de agosto, na aldeia do Pego, Abrantes, encontra-se agora fechado numa ‘box’ individual num centro equestre em Coalhos, após ter sido retirado ao dono “para salvaguardar a segurança dos moradores e de futuras ocorrências”, revela a GNR. A idosa viria a falecer no Hospital de Abrantes.









Segundo a GNR, através do posto de Abrantes, o caprino será ainda submetido a uma avaliação sanitária, que ficará à responsabilidade dos técnicos da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária.

O ataque do bode provocou lesões graves em Maria Rosa Silvestre. A vítima deu entrada no Hospital de Abrantes, com lesões graves no tórax e nas pernas. Foi já nas urgências do hospital que uma alegada troca de sangue, quando a equipa médica se preparava para estabilizar a condição da idosa, conduziu a uma reação sistémica grave.





O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em torno da morte da idosa. O proprietário do animal pode ser responsabilizado. Também o Centro Hospitalar do Médio Tejo determinou a realização de um processo de inquérito, “com caráter de urgência, com vista a apurar as causas da ocorrência, as consequências da mesma e a responsabilidade dos intervenientes”.