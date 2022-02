Boicote internacional à Rússia já chegou às bebidas: EUA e Canadá retiram vodka russa das prateleiras das lojas

"Ontário une-se aos aliados do Canadá na condenação do ato de agressão do governo russo contra o povo ucraniano e apoiamos fortemente os esforços do governo federal para sancionar o governo russo", disse Peter Bethlenfalvy. "Continuaremos a estar ao lado do povo ucraniano durante este período extremamente difícil."

Os produtos russos serão retirados de quase 700 lojas em toda a província.



Nos EUA, a Jacob Liquor Exchange em Wichita, no Kansas, decidiu retirar mais de 100 garrafas de vodka russa das prateleiras e chegou até a derramar algumas delas no chão.

"Acho que o mundo inteiro já sabe que a Rússia está em guerra com a Ucrânia sem motivo aparente", disse Jamie Stratton, diretor de vinhos e sócio da loja, à KSNW-TV. "Acho que esta é a nossa sanção… e isso pode ser pequeno, mas cada pequena coisa faz a diferença."