Bolsonaro já teve alta hospitalar após internamento

Presidente brasileiro sofria de um obstrução intestinal.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou na manhã desta quarta-feira ter tido alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde a madrugada da passada segunda-feira com um quadro de obstrução intestinal. O anúncio foi feito nas suas redes sociais pouco antes das nove horas locais, meio-dia em Lisboa.



"Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece.", escreveu Bolsonaro sem mais detalhes ao lado de uma foto em que aparece junto da equipa médica que o tratou naquele luxuoso hospital particular.





A alta do presidente estava inicialmente prevista para amanhã, quinta-feira, mas a evolução do quadro de saúde dele foi tão rápida que ocorreu um dia antes. Nesta terça-feira, os médicos já lhe tinham retirado a sonda nasogástrica que lhe colocaram um dia antes, segunda, pois o intestino do presidente voltou a funcionar normalmente logo após as primeiras medicações.Bolsonaro, que estava de férias numa praia de Santa Catarina, requisitou um helicóptero e um avião da Força Aérea Brasileira para o transportar, alegadamente de emergência, para o hospital na capital paulista na madrugada de segunda. Publicando fotos usando sonda e deitado numa cama do Vila Nova Star, Bolsonaro e a família avançaram que o quadro do chefe de Estado era muito grave e que precisaria ser operado, e vincaram bastante a imagem de que o presidente gosta de que ele é uma espécie de "mártir" brasileiro por ter sido esfaqueado no abdomen durante a campanha para as presidenciais de 2018.O médico dele, António Luiz de Macedo, que estava de férias nas Bahamas, foi convocado de urgência e teve de viajar a madrugada inteira de terça num jato fretado para o atender pessoalmente em São Paulo. Mas, afinal, tudo não passou de uma indisposição provocada por excessos alimentares, tal como o especialista já tinha diagnosticado à distância baseando-se nas informações passadas pela sua equipa em São Paulo, e a longa viagem, de mais de 6300 km, exigida pelo presidente e pelo seu círculo próximo, mostrou-se absolutamente desnecessária.