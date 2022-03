Bolsonaro nega sanções à Rússia e critica Zelensky: "Confiaram o destino de uma nação a um comediante"

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou o presidente ucraniano

Volodymyr Zelensky este domingo, revelando que o Brasil "vai adotar uma postura neutra em relação à Ucrânia" e não vai sancionar a Rússia.Bolsonaro revelou aos jornalistas em Guarujá, São Paulo, que os ucranianos "confiaram o destino de uma nação a um comediante", referindo-se à antiga carreira de Zelensky como ator e comediante.

O presidente brasileiro também destacou que, na conversa que teve com Vladimir Putin no dia 16 de fevereiro durante uma visita a Moscovo, o diálogo centrou-se "na questão dos fertilizantes", e que qualquer ação contra Moscovo "pode trazer sérios prejuízos à agricultura brasileira". Bolsonaro acrescentou que era a favor da paz - "mas não queremos trazer mais problemas para o Brasil".Questionado sobre um possível massacre na Ucrânia, Bolsonaro referiu que esse termo era um exagero e apoiou a Rússia na decisão de reconhecer as regiões separatistas de Lugansk e de Donetsk, no leste da Ucrânia, como independentes.Os comentários de Bolsonaro surgem após o Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciar a realização de uma reunião de emergência para discutir a invasão da Rússia.