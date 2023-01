Bolsonaro reage às invasões de domingo e diz que quer antecipar regresso ao Brasil

Ex-presidente está internado com obstrução intestinal grave.

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que continua internado num hospital em Orlando, nos EUA, afirmou estar bem e planeia antecipar o regresso ao país quando receber alta, o que está previsto acontecer nos próximos dias. Bolsonaro refere ainda que os último dias não foram "calmos".

"Este já é o meu terceiro internamento por obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família, mas não tive dias calmos. Primeiro, houve este lamentável episódio, ontem [domingo], no Brasil e depois este meu internamento no hospital", disse Bolsonaro à CNN Brasil esta segunda-feira ao início da madrugada.

Quanto ao regresso ao Brasil, Bolsonaro realça que pretende antecipar a viagem, pois os médicos no Brasil já conhecem a sua condição. O ex-presidente não fez quaisquer outros comentários sobre os incidentes em Brasília.