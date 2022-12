Bolsonaro reaparece e incentiva radicais após quarenta dias em silêncio

Quarenta dias após ser derrotado nas presidenciais por Lula da Silva e de se ter isolado, supostamente em depressão, Jair Bolsonaro reapareceu para incentivar seguidores que pedem uma intervenção militar para o manter no poder. Chamando aos extremistas "cidadãos de verdade", Bolsonaro disse que o seu futuro e o do Brasil está nas mãos deles.Leia a notícia completa no Correio da Manhã