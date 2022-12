"Bom senso tornaria conflitos dispensáveis": Marcelo Rebelo de Sousa no discurso de encerramento da Diáspora Portuguesa

"Portugal é muitas vezes decisivo na resolução de problemas europeus", disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou no discurso de encerramento do nono encontro anual do conselho da diáspora portuguesa que "a Europa é crucial para o mundo", esta quarta-feira.



O Presidente da República aproveitou também o momento para reforçar que "Portugal é muitas vezes decisivo na resolução de problemas europeus" e que " o bom senso tornaria esses conflitos dispensáveis".