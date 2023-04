Bombardeamento ucraniano matou quatro civis em Bryansk na Rússia

Um edifício residencial foi completamente destruído.

Quatro civis morreram na sequência de um bombardeamento ucraniano numa aldeia da região russa de Bryansk, no sábado à noite, informou um governador local, segundo a Reuters."De acordo com informações preliminares, um edifício residencial foi completamente destruído e mais duas casas foram parcialmente destruídas", disse o governador Alexander Bogomaz no Telegram. "Os serviços de emergência continuam a trabalhar no local. Quatro civis morreram", acrescentou. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.A Ucrânia quase nunca reivindica publicamente a responsabilidade por ataques dentro da Rússia e em território controlado pela Rússia na Ucrânia.Ambas as partes negam ter como alvo civis durante a invasão russa de 14 meses na Ucrânia.