Bombardeamentos da última noite na Ucrânia são crime de guerra e "não haverá impunidade"

Declarações foram feitas pela Comissão Europeia.

A Comissão Europeia advertiu esta sexta-feira que bombardeamentos na Ucrânia como os perpetrados pela Forças Armadas da Rússia na última noite são um crime de guerra e "não haverá impunidade" para todos os envolvidos.

"Infelizmente, na última noite e nas primeiras horas do dia desta sexta-feira, a Rússia continuou os bombardeamentos à Ucrânia com uma onda gigantesca de ataques com mísseis e 'drones' por todo o país. Tinha como alvos, mais uma vez, civis, que estavam a dormir", disse o porta-voz da Comissão para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança Peter Stano.

"Isto é um crime de guerra", sustentou Peter Stano em conferência de imprensa, em Bruxelas (Bélgica), acrescentando "não haverá impunidade para os comandantes, para os criminosos e para os cúmplices".