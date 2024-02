Bombeiro do Bombarral morre eletrocutado ao tentar salvar o próprio cão

Jorge Marques tinha 46 anos.

"É com dor e consternação que comunicamos o falecimento do nosso camarada Jorge Marques, bombeiro de 3°, recentemente transferido do corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana para o nosso corpo de bombeiros. À família enlutada, endereçamos as nossas sinceras e sentidas condolências. Na paz, no perigo e na dor", lê-se na página Facebook da corporação.



Segundo o Diário de um Bombeiro, Jorge trabalhou em diversas corporações de bombeiros, entre as quais

Jorge Marques, um bombeiro da corporação do Bombarral, no distrito de Leiria, morreu no sábado quando tentava ajudar o cão que se encontrava preso numa corrente de metal. O homem tinha 46 anos.Ao que oapurou junto de Pedro Lourenço, comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, Jorge estava em casa quando se deparou 'Loki', o animal de estimação, preso a uma corrente de metal e a ganir. Ao tentar ajudá-lo, acabou por ser eletrocutado. Ambos morreram no local.Ao que tudo indica, a corrente terá estado em contacto com algum fio elétrico.Oeiras, Estoril, Carcavelos e Bombarral."O Jorge, que nunca virou costas ao perigo, morreu ao tentar salvar o seu grande amor", escreveu o Diário de Um Bombeiro no Facebook.