Bombeiro ferido em despiste no combate ao fogo no Sabugal que reacendeu

Incêndio tinha entrado em resolução, mas reativou-se esta manhã pelas 11h46.

Um bombeiro ficou este domingo ferido no despiste de uma viuatura dos Bombeiros Voluntários do Sabugal.O incêndio no Sabugal, no concelho da Guarda, que tinha entrado em resolução na tarde de sábado, reativou-se esta manhã pelas 11h46, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.No combate às chamas estão 180 bombeiros, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos