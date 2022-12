Bombeiro revela como tentou salvar a vida do casal encurralado em casa inundada em Oeiras

Maria Odete terá morrido depois de tentar salvar o marido, que estava acamado devido a um AVC que sofreu.

Um elemento dos bombeiros de Carnaxide, Manuel Fonseca, foi considerado um herói depois de ter tentado salvar o casal de idosos encurralado na cave da respetiva habitação, devido às inundações registadas em Oeiras. Maria Odete acabou por falecer, mas o marido, Adriano, foi salvo.Manuel Fonseca disse aoque recebeu uma chamada da irmã que o informou que a zona onde os falecidos pais vivam se encontrava completamente submersa e que havia suspeitas de que o casal, que habitava na casa ao lado, estava encurralado na cave. O casal era composto por Maria Odete, de 75 anos, e pelo marido, Adriano, da mesma idade.Após o telefonema, o bombeiro dirigiu-se de imediato ao local e, ao cruzar-se com os bombeiros de Algés, que se encontravam numa rua vizinha em operações de socorro, alertou-os que o casal correria risco de morte por não conseguirem abandonar a casa onde moravam e pediu que os operacionais o acompanhassem.Ao chegarem ao local, Manuel Fonseca e o comandante dos bombeiros de Algés, Sérgio Paninho, repararam que a água já tinha ultrapassado a ombreira da porta e que a casa estava completamente inundada. Assim, ambos equiparam-se com dois aparelhos respiratórios, que costumam ser utilizados no combate a fogo urbano, e mergulharam no interior da habitação, deparando-se com Adriano no canto da sala, agarrado a um colchão e com a cabeça junto ao teto. Adriano foi o primeiro elemento do casal a ser resgatado pelos bombeiros e foi levado para junto do filho, que se encontrava no exterior da casa.Os bombeiros realizaram um segundo mergulho, desta vez para resgatar Maria Odete. Contudo, Manuel Fonseca deparou-se com a idosa já em estado de cadáver e a boiar a meia altura da água. Adriano foi assistido no local e posteriormente transportado para o hospital São Francisco de Xavier, em Lisboa.Segundo Manuel Fonseca, o casal tinha outra casa, na avenida da República mas, devido aos problemas de saúde de Adriano, viviam na casa do Dafundo, que era uma habitação térrea, para facilitar o transporte do idoso para os tratamentos.Até ao momento não há informações acerca do atual estado de saúde do idoso.