Bombeiros combatem incêndio em mercado junto ao aeroporto de Orly, Paris

#BREAKING: Massive fire reported at a marketplace in Paris, France, near Orly Airport. pic.twitter.com/uKdAqWhNS9 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 25, 2022

ALERTE INFO - Un important #incendie est en cours dans un entrepôt du marché de #Rungis. Les pompiers sont sur place. (témoins / via @saluttswa) #Paris pic.twitter.com/ZGJ8X9IOkL — FOCUS (@FocusFR_) September 25, 2022

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou este domingo num mercado abastecedor de produtos agrícolas perto do aeroporto de Orly, em Paris, França.O corpo de bombeiros está no local.De acordo com o Air Live, os voos não estão a ser afetados.Em atualização