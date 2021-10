Bombeiros mobilizados para incêndio no hospital CUF no Parque das Nações em Lisboa

Foram destacados 30 operacionais apoiados por 7 viaturas. | Imagens de Hugo Almeida

Um incêndio no hospital da CUF no Parque das Nações está mobilizar o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.O alerta foi dado pelas 12h20 desta terça-feira e ainda não há dados sobre a situação uma vez que as equipas estão a chegar ao local.Foram destacados 20 operacionais dos bombeiros apoiados por 7 viaturas.Em atualização