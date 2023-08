Bombeiros procuram homem desaparecido em Coruche após cair em canal de rega

Buscas decorrem desde as 10h50.

Segundo fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, o homem ter-se-á atirado à água para resgatar um cão, que já apareceu.



No local estão psicólogos do INEM para prestar apoio psicológico à família do desaparecido.

Um homem, com cerca de 60 anos, está desaparecido desde a manhã deste sábado em Coruche. Ao que oconseguiu apurar o homem caiu a um canal de rega, o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia.O alerta foi dado às 10h50. Os Bombeiros Municipais de Coruche estão a realizar buscas com sete operacionais, apoiados por três veículos e a GNR, estando a ser mobilizados mais meios para o local. Para o local foi ainda chamada uma equipa de mergulhadores da Proteção Civil para realizar buscas aquáticas.