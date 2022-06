Bónus no verão para reformados: Pensão traz mais 70 euros a 2,3 milhões de portugueses

Promulgação rápida do Orçamento do Estado, por Marcelo Rebelo de Sousa, permite o pagamento da verba.

Os pensionistas com reformas até 1108 euros vão receber, em julho, o bónus do aumento extraordinário de 10 euros das pensões: sendo o pagamento feito com efeitos retroativos a janeiro último, no total de sete meses, os pensionistas receberão um brinde de 70 euros. A medida abrange um universo de 2,3 milhões de pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA). O pagamento deste bónus será feito em julho, porque o Presidente da República já promulgou o Orçamento do Estado para 2022 e este entrará em vigor no próximo dia 1 de julho.

