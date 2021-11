Boris Johnson deixa alerta sobre emergência climática: "Se Glasgow falhar, tudo falha"

"O Acordo de Paris quebrará à primeira barreira", reforçou ainda o primeiro-ministro britânico.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou este domingo a importância da COP26, que decorre em Glasgow, para o futuro do planeta no combate às alterações climáticas.



Assim, o líder deixou este domingo um alerta sobre a 26.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas dizendo que se "Glasgow falhar, tudo falha".





Boris Johnson aproveitou ainda para admitir que uma promessa inserida em comunicado do G20, que quer atingir a neutralidade de carbono até "meados do século ou por volta disso", era demasiado vaga.

"Alguns países, como vocês sabem, comprometeram-se com 2060 em vez de 2050", disse Johnson aos jornalistas.

O primeiro-ministro britânico falou no final da reunião do G20, onde enfatizou que a meta da COP26 de evitar que as temperaturas globais subam além de 1,5° acima dos níveis pré-industriais "está em jogo".

"Devo deixar claro se Glasgow [onde se realiza este ano a COP26] fracassa, então tudo fracassa. O Acordo de Paris quebrará à primeira barreira", reforçou novamente Boris Johnson.

Apesar de constatar a falta de progresso, Johnson considera que a Humanidade "tem a capacidade necessária para fazer face ao desafio" se conseguir "aproveitar o poder da Natureza através das energias renováveis."