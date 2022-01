Bruno de Carvalho e Nuno Homem de Sá envolveram-se em intensa discussão. Saiba o motivo

Momentos antes da gala do programa

deste domingo, Bruno de Carvalho e Nuno Homem de Sá protagonizaram uma forte discussão. O ator assumiu-se ofendido pelo então companheiro de casa, horas antes de ter sido expulso do programa.

Tudo começou na cozinha, quando Nuno Homem de Sá bateu com duas tampas de panela perto de Liliana, o que provocou um som intenso. A cantora desvalorizou a situação e Bruno de Carvalho, que estava perto, olhou para perceber do que se tratava. Pouco tempo depois, Nuno Homem de Sá aproximou-se do ex-presidente do Sporting dizendo-lhe que se sentiu desrespeitado pela sua reação. "Estás a ofender a minha espiritualidade e a minha religião", explicou o ator. Bruno de Carvalho tentou ignorar o colega, que insistiu, dizendo que continuaria a bater com as tampas das panelas sempre que se sentisse desrespeitado. "Estás armado em parvo? Então vamos lá resolver isto", respondeu Bruno de Carvalho enquanto caminhava até ao 'confessionário'.

Já à porta, Nuno Homem de Sá ainda chamou "dissimulado" e "pouco inteligente" ao ex-líder leonino, que nunca respondeu aos insultos.Depois de terminada a gala, Bruno de Carvalho falou finalmente sobre o tema, revelando também que estava impedido pela produção do programa a falar no sucedido. "O que se passou hoje foi muito grave e será resolvido no sítio certo. Estávamos na gala e foi-me pedido para não dizer absolutamente nada", contou.Nuno Homem de Sá acabaria expulso do programa, eliminado com 61% dos votos. Já no exterior, o ator falou aos jornalistas sobre a polémica. "O senhor Bruno Carvalho passou-se e queria bater-me. Eu até gostava que ele tivesse ido por aí porque era logo expulso do programa e era menos um a chatear", explicou. O ator foi ainda mais longe, falando numa suposta agressão. "Ameaçou-me e até pediu ao 'Big' se podíamos ir lá para fora para resolvermos aquilo os dois. Chegou a pôr-me as mãos em cima e a dar-me um empurrão", acrescentou.Devido a obrigações contratuais, Nuno Homem de Sá recusou adiantar-se mais sobre o tema.