Bruno de Carvalho pago a peso de ouro para estar no Big Brother

Ex-presidente do Sporting é o concorrente mais bem pago do concurso.

Bruno de Carvalho é o grande protagonista do ‘Big Brother Famosos’ e representa um grande investimento para a TVI. É que o ex-presidente do Sporting é o concorrente mais bem pago desta edição do formato. Segundo a ‘TV Mais’, recebe 2500 euros por semana, sendo que, se ficar até à final, irá amealhar 20 mil €. Além disso, Bruno de Carvalho terá negociado, sabe o