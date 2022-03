Bruno Fernandes disponível para partida decisiva da Liga dos Campeões

A presença de Bruno Fernandes neste jogo esteve em dúvida até esta segunda-feira, depois de o médio internacional português ter contraído Covid -19 na passada semana, que o afastou do jogo com o Tottenham, no sábado, para a Liga inglesa. Esta segunda-feira, no lançamento do encontro desta terça-feira, o treinador do Manchester United deu a boa notícia aos adeptos do clube. "O Bruno Fernandes testou negativo e, por isso, pôde treinar. Neste momento temos todos os jogadores disponíveis, com uma pequena dúvida sobre a condição de Luke Shaw", disse o técnico Ralf Rangnick.