Burlão que enganou três médicos em mais de 300 mil euros condenado a pena efetiva

Dizia estar a desenvolver um chip injetável que permitia detetar precocemente o cancro.

Foi condenado a 5 anos e meio de cadeia, o empresário que burlou três médicos em mais de 300 mil euros com um negócio que estaria a desenvolver de um chip injetável que permitia detetar precocemente o cancro.



O coletivo de juízes do tribunal de São João Novo, no Porto quer ainda que o burlão, António Coelho, indemnize as vítimas em 300 mil euros.