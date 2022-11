'Burnout': Quando o cansaço toma conta da vida de todos os dias

Carolina Deslandes e Maro não estão sozinhas: mais de metade dos portugueses admite sofrer ou ter sofrido do mesmo.

Na mesma semana, duas jovens artistas portuguesas assumiram padecer da mesma condição. A síndrome do 'burnout' é um estrangeirismo, mas afeta mais de metade dos portugueses pelo estado de elevada tensão emocional e stresse devido, sobretudo, a condições de trabalho desgastantes, segundo um estudo internacional do STADA Health Report 2022. "É a segunda vez que vou parar ao hospital por exaustão. Era de esperar que tivesse aprendido da primeira, mas não. Queremos sempre adiar a voz do corpo, até o corpo gritar: 'tem de parar'. E parei. Cancelei a minha agenda (peço desculpa a todos). E fugi por uns dias. Os próximos 15 dias são de descanso", escreveu Carolina Deslandes, 31 anos, a quem a segue nas redes sociais.