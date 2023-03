Buscas da PJ não encontram droga no navio ancorado na doca de Alcântara

Graneleiro transportava um composto de petróleo e partiu da América do Sul com destino à Turquia.

As buscas levadas a cabo por cerca de 20 inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (UNCTE/PJ), desde a noite de domingo, num navio graneleiro que foi escoltado por meios da Marinha até à doca de Alcântara, em Lisboa, por suspeitas de ter droga a bordo, vão terminar sem que tenha sido descoberto nada.

Estiveram empenhados elementos da Autoridade Marítima Nacional, Marinha, e cerca de 20 inspetores da UNCTE/PJ, que reviraram toda a carga do navio com pavilhão panamiano. O graneleiro transportava um composto de petróleo, e partiu da América do Sul com destino à Turquia. No sábado, a cerca de 100 milhas da costa portuguesa, o navio-patrulha da Marinha ‘Setúbal’ alcançou a embarcação, e escoltou-o até Lisboa, onde chegou ao final da tarde de domingo. Por alerta do MAOC-Maritime Analysys and Operations Centre, um organismo internacional de combate ao tráfico marítimo sediado em Lisboa, surgiu a suspeita de que haveria droga a bordo.

No entanto, sabe o CM, nada foi encontrado nos compartimentos de carga do navio.

A embarcação deverá, nas próximas horas, receber autorização para seguir viagem.