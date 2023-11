Buscas na residência oficial do primeiro-ministro. Lacerda Machado e chefe de gabinete de Costa detidos

Ministério Público realiza buscas no âmbito do processo dos negócios do hidrogénio e do lítio. António Costa está em Belém para falar com o Presidente da República.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira de manhã o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém, em Lisboa, a pedido deste, disse à Lusa fonte da Presidência da República. A reunião já terminou.



O Ministério Público está a realizar buscas, esta terça-feira, em diferentes ministérios, na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, na casa do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e na casa do ex-ministro do Ambiente, João Pedro Matos. Em causa estará o processo que investiga os negócios do hidrogénio e de exploração de lítio, em Montalegre.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira de manhã o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém, em Lisboa, a pedido deste, disse à Lusa fonte da Presidência da República. A reunião já terminou. Segundo apurou o jornal Público, entre os detidos está o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o "melhor amigo de António Costa", Diogo Lacerda Machado, e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas. O jornal avança ainda que estão detidos dois executivos de empresas.



O processo envolve também o ministro das Infraestruturas João Galamba e o ex-ministro do Ambiente João Matos Fernandes.

Segundo a SIC Notícias, a investigação estará a ser liderada por dois procuradores e foi realizada de forma a evitar fugas de informação devido ao envolvimento de vários membros do Governo.



Fonte da PSP referiu à Lusa que foram mobilizados cerca de 140 polícias para a operação de buscas e que o inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



Ministério do Ambiente confirma buscas da PSP nas instalações

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática confirmou a realização de buscas da PSP nas suas instalações.

Fonte oficial do ministério de Duarte Cordeiro disse, no entanto, não conhecer ainda o motivo das buscas.



Câmara Municipal de Sines alvo de diligências policiais

A Câmara Municipal de Sines, Setúbal, está a ser alvo de diligências por parte de autoridades policiais, que se encontram no interior do edifício, enquanto os funcionários estão no exterior, disse fonte do município.



"Estão a decorrer diligências pelas autoridades no interior do edifício da câmara e todos os funcionários encontram-se no exterior", referiu.



São Bento confirma buscas a chefe de gabinete do primeiro-ministro e não comenta ação da justiça

A assessoria de comunicação do primeiro-ministro confirmou a existência de buscas no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que não há comentários por parte de São Bento à ação da justiça.

"Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça", disse à agência Lusa fonte da assessoria de António Costa.