Cabeça de desmembrado encontrada em habitação abandonada a 100 metros da casa do suspeito

A cabeça de Valdene Mendes, o homem encontrado desmembrado no Cadaval, foi descoberta numa habitação abandonada a 100 metros da casa que vítima e presumível autor do crime partilhavam. A revelação foi feita pela mãe do suspeito, Luís Lopes, na manhã desta segunda-feira, aoA mulher confessou ainda ter sido alvo de ameaças depois de ter dito que Valdene Mendes estaria ligado ao tráfico de droga.O antigo coveiro, que se encontra em prisão preventiva, já admitiu às autoridades ter profanado e ocultado o cadáver, no entanto nega ser o homicida.A vítima e o suspeito partilhavam casa desde 10 de abril e cerca de 15 dias depois Valdene Mendes foi morto. Luís Lopes terá asfixiado a vítima depois de esta ter recusado envolver-se sexualmente com ele.O primeiro saco com restos mortais foi encontrado na terça-feira, dia 2 de maio. No dia seguinte, foi recuperado um outro saco com as pernas e as mãos da vítima. A cabeça viria apenas a ser encontrada no sábado, dia 6 de maio.