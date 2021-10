Cabecilha de grupo ‘skinhead’ vai depor frente aos atacantes no processo Hells Angels

Mário Machado responde por crimes como homicídio tentado, danos ou posse de arma ilegal.

Está marcado para terça-feira o depoimento de Mário Machado no julgamento dos 89 arguidos do gang motard Hells Angels, que responde por crimes graves como homicídio tentado, danos ou posse de arma ilegal. O ex-líder ‘skinhead’ é um dos três assistentes no processo, que exigem 127 mil euros em indemnizações.