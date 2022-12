Caçado gang de leste ligado a roubo violento ao futebolista Otamendi

Um ano depois de o futebolista do Benfica Otamendi ter sido agredido e amarrado frente à mulher e ao filho em casa, na Aroeira (Almada), num roubo que rendeu 300 mil euros ao grupo de Leste que o levou a cabo, uma operação da Guardia Civil, na qual a PSP teve papel ativo por ter desativado uma célula ‘gémea’ que atacou em Portugal desde 2021, travou em Espanha um grupo de albaneses que se dedicava a esses crimes.confirmou junto de fontes policiais a suspeita de que pelo menos um dos detidos possa ter participado no assalto ao argentino (investigado pela PJ de Setúbal), que quebrou o tradicional no gang: golpes silenciosos com as vítimas a dormir. Os sete agora travados em Espanha entravam na Península Ibérica pelo Aeroporto de Lisboa e atacavam uma vez a cada 15 dias. Sacaram pelo menos 800 mil euros em 40 assaltos.

Apenas roubavam joias, dinheiro e tecnologia. Os albaneses preferiam atacar no inverno, porque os dias têm menos horas de luz, logo mais tempo para ‘limpar’ as casas. Para evitarem as localizações celulares, apenas usavam rádios ‘walkie-talkie’.