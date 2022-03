Cada morte na estrada custa mais de três milhões de euros

Perdas imateriais são as mais gravosas, quer para as famílias quer para os amigos.

O custo económico e social médio de uma única vítima mortal de um acidente de viação ascende a 3,05 milhões de euros por fatalidade, conclui um estudo divulgado esta quarta-feira sobre a sinistralidade rodoviária em Portugal em 2019. No entanto, são os sinistros que envolvem feridos leves os que mais pesam no total dos custos nacionais, representando 2,2 mil milhões de euros.Lei a notícia completa no Correio da Manhã