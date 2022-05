Cadastrado tentou matar Igor Silva a tiro por duas vezes

Jovem de 26 anos foi assassinado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto na madrugada de 8 de maio.

Igor Silva, o jovem de 26 anos assassinado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, na madrugada de 8 de maio, já tinha sido vítima de duas tentativas de homicídio, cometidas pelo mesmo atirador. A primeira aconteceu em 2019 e o arguido, de 23 anos, disparou tiros contra Igor. O agressor foi condenado a quatro anos e meio de pena suspensa e Igor não se conformou. A 18 de maio do ano passado, quando viu o homem que o tentou matar numa esplanada, na praça dos Poveiros, no Porto, resolveu acertar contas.Leia todos os detalhes no Correio da Manhã