Cadastrados matam modelo Tiago Danu para vingar roubo de cartão bancário

Têm 27 e 39 aos. Nasceram na Síria, mas naturalizaram-se suecos. São ambos velhos conhecidos da polícia. Violentos e envolvidos em ajustes de contas foram agora apanhados e respondem pelo homicídio do jovem modelo de 20 anos, Tiago Danu, assassinado à facada a 27 de novembro, em Setúbal.