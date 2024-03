Cadáver com sinais de violência descoberto em edifício em construção em Loures

Polícia Judiciária foi acionada.

Um cadáver de um homem, aparentando 25 a 30 anos, foi encontrado ao final da manhã deste domingo num empreendimento em construção parado há muito tempo na estrada de circunvalação junto à base aérea de Figo Maduro no Prior Velho, Loures.

O corpo, apurou o CM junto de fonte oficial da PSP, tinha sinais evidentes de violência, "como hematomas e ferimentos de natureza indeterminada".

A PSP isolou o local com patrulhas da esquadra de Sacavém, e uma Equipa de Intervenção Rápida.

A Polícia Judiciária foi acionada e, de acordo com a mesma fonte oficial da PSP, "já terminou as perícias no local onde o cadáver foi encontrado, e iniciou a investigação".

O cadáver vai ser ainda recolhido do local e transportado para o Instituto.