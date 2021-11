Cadáver doado à ciência acaba a ser dissecado em evento pago

Viúva pensava que tinha doado o corpo do marido para fins científicos. Bilhetes para o evento custavam até 500€.

O cadáver de um homem de 98 anos foi exibido e dissecado num hotel em

Portland, nos Estados Unidos,

em frente a uma audiência que pagou para assisitir ao momento.

A viúva pensava que tinha doado o corpo do marido para fins científicos. No entanto, cerca de 70 pessoas encontraram-se no hotel, algumas chegando a pagar até 500 dólares pelo bilhete, para assistir à autópsia de David