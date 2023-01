Cadáver encontrado nas rochas da praia do Norte, na Costa da Caparica

Meios de emergência estão com dificuldade em remover o corpo.

Um cadáver foi encontrado nas rochas da praia do Norte, na Costa da Caparica, esta segunda-feira.O alerta foi dado cerca das 15h00.Neste momento, estão no local a Polícia Marítima e os Bombeiros de Cacilhas.Ao que opôde apurar, os meios de emergência estão com dificuldade em retirar o corpo da zona em que se encontra por estar preso nas rochas.As circunstâncias do óbito são ainda desconhecidas.Em atualização