Cadela resgatada de poço de rega no Fundão

Animal estava completamente exausto.

Os Bombeiros Voluntários do Fundão resgataram, esta quinta-feira, uma cadela que estava dentro de um poço na localidade da Orca, completamente exausta.Os operacionais foram acionados ao local após o alerta do proprietário do poço de rega.O animal foi alimentado e ficou a cargo da patrulha da GNR do Fundão.