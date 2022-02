Cães e gatos podem ser infetados com Covid-19 pelos donos

Os seres humanos infetados com Covid-19 podem contagiar os cães e os gatos, de acordo com um estudo português publicado esta quarta-feira na revista

.

A investigação analisou 225 amostras de sangue coletadas de 217 animais de estimação, compreendendo um total de 148 cães e 69 gatos, em cinco distritos de Portugal: Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa.

As conclusões do estudo sugerem que os cães têm pouca suscetibilidade à infeção por Covid-19, em comparação com os gatos. Também ficou comprovado que os gatos podem transmitir outros gatos.Dos animais de estimação que testaram positivo, 46,67% dos gatos e 85,71% dos cães tiveram contato com o ar livre.Quanto aos gatos infetados, 40% eram machos e 60% eram fémeas. Quanto aos sintomas, 60% dos gatos soropositivos apresentaram mais de um dos seguintes: 44% apresentavam sinais respiratórios, 22% apresentavam sinais neurológicos, 33% apresentavam sinais digestivos, 22% apatia e diminuição do apetite e 11% febre. Mais de metade recuperaram dos sinais clínicos, enquanto 33% foram eutanasiados ou morreram.Já dos cães infetados, apenas 14,29% era sintomático, apresentando sinais digestivos.No contexto de surtos de Covid, a testagem de cães e gatos em casas onde alguém tenha testado positivo "pode ser importante não apenas para garantir a saúde animal e prevenir a evolução/adaptação viral em animais de estimação".Até ao momento não existe nenhum estudo que comprove a transmissão de Covid de animais de estimação para humanos, mas devido à suscetibilidade dos cães e gatos à infeção, estes podem representar potenciais reservatórios virais.