Café que pertenceu ao fundador do Grupo Wagner alvo de atentado que matou uma pessoa na Rússia

Na sequência da explosão 16 pessoas ficaram feridas.

Vladlen Tatarsky,

Yevgeny Prigozhin

O comentador militar russo,morreu, este domingo, numa explosão num café, em São Petersburgo, na Rússia, segundo a agência Reuters. A agência de notícias russa RIA avança que a explosão causou 25 feridos e 19 foram transportados para o hospital.O ministro do Interior russo já confirmou a morte do militar e informou que há 16 feridos. Tatarsky, cujo nome verdadeiro era Maxim Fomin, tinha mais de 560 mil seguidores no Telegram e era um grande influenciador digital militar. Fazia, regularmente, comentários sobre a guerra da Rússia na Ucrânia.O café que foi alvo de um atentado pertenceu aao, o fundador da milícia paramilitar russa, Grupo Wagner. A agência noticiosa russa RIA indica que a bomba que matou Vladlen Tatarsky estava escondida numa estátua que foi oferecida ao militar.Em atualização





























