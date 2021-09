Cai incidência de novos casos de Covid em Portugal, ocupação de camas de UCI e taxa de mortalidade

Portugal apresenta os principais indicadores de análise do estado da pandemia no 'verde'.

A DGS e o INSA emitiram esta sexta-feira o relatório da monitorização das 'linhas vermelhas' da Covid-19, que revala a análise à situação da pandemia em Portugal.



Segundo o documento, o número de novos casos de infeção por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 125 casos, "com tendência decrescente a nível nacional". Nenhuma região apresentou uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes, sendo que a região com a incidência mais alta é o Algarve (272 casos por 100 mil habitantes).

Quanto a faixas etárias, no grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, o número de novos casos de infeção por Covid, por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 86 casos, com tendência estável a decrescente a nível nacional. O grupo etário com maior incidência de novos casos é o dos 20-29 anos, ainda assim apresentando tendência decrescente (183 casos por 100 mil habitantes).

O indíce de transmissibilidade R(t) apresenta valor inferior a 1, "indicando uma tendência decrescente da incidência de infeções" por Covid-19 a nível nacional (0,83) e em todas as regiões. Apenas o Norte registou um ligeiro aumento neste índice, que passou de 0,78 para 0,82.

O número de doentes Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) "revelou uma tendência decrescente, correspondendo a 29% (na semana anterior foi de 40%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas", descreve a DGS e o INSA.

A variante Delta da Covid-19, originalmente associada à Índia, é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 100% dos casos avaliados na semana de 6 a 12 de setembro.

A mortalidade por Covid-19-19 (9,8 óbitos em 14 dias por um milhão habitantes) tambem demonstra uma tendência decrescente.

"A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de infeção por SARS[1]CoV-2 de intensidade moderada, com tendência decrescente a nível nacional, assim como uma tendência decrescente na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade por COVID-19", termina o relatório.