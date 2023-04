Caixa Geral de Depósitos perdoa dívida a deputado do PS

Banco público perdoou a Carlos Pereira e mais cinco pessoas cerca de 66 mil euros na dívida de uma empresa de valor superior a 181 mil euros.

A CGD concedeu um perdão parcial de dívida a Carlos Pereira, deputado do PS. Carlos Pereira foi uma das seis pessoas executadas pela Caixa, enquanto avalistas da BKAT Consulting, para a cobrança de uma dívida dessa empresa. O perdão de dívida ronda os 66 mil euros.Saiba mais no site do Correio da Manhã