Calceteiro morto à pancada por grupo à porta de discoteca

Um calceteiro morreu na sequência de brutais agressões à porta de uma discoteca na cidade da Horta, na ilha do Faial, Açores.Ademir Moreno, residente na zona do Barreiro, estava há cerca de três meses a trabalhar numa empreitada naquela ilha. Na madrugada de sábado, quando estava numa discoteca junto ao tribunal da Horta, viu-se envolvido numa confusão.Segundo relatos de colegas, quando saiu do espaço era esperado por um grupo numeroso, que o confrontou, insultou e agrediu. Um dos agressores desferiu então um murro que fez Ademir cair desamparado no chão, ficando logo inanimado.A vítima foi assistida pelos bombeiros do Faial e transportada ao hospital em estado crítico. Esteve em coma induzido até à tarde de segunda-feira, altura em o óbito foi declarado.A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, identificou as pessoas envolvidas e encaminhou o processo para o Ministério Público, que delegou a investigação na Polícia Judiciária.O suspeito principal estará já identificado.