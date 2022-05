Calor extremo aumenta impacto da Covid-19

Doenças crónicas descompensadas e mobilidade sobrecarregam SNS em zonas balneares.

As temperaturas altas podem agravar o impacto da Covid-19 por descompensação das doenças crónicas de base", alerta a Direção-Geral da Saúde no Plano de Contingência para o verão. Ainda que, por si só, as condições meteorológicas tenham "um papel limitado", a maior mobilidade e contactos entre pessoas potenciam "a transmissão do vírus".