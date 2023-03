Câmara de Lisboa dá uma semana a moradores de Marvila para abandonarem hortas que cultivam há 30 anos

Terreno camarário vai servir de estaleiro para construir habitação e moradores deverão perder todas as culturas agrícolas semeadas.

A Câmara de Lisboa deu uma semana para cerca de duas dezenas de moradores em Marvila abandonarem as hortas que cultivam há mais de 30 anos. O terreno camarário junto à Rua do Vale Formoso de Cima vai servir de estaleiro para construir habitação a renda acessível.



Os moradores foram informados dia 24 e têm de sair até este sábado, dia 1 de abril. Muitas culturas agrícolas semeadas não serão colhidas.





"Se tivessem avisado antes nem teríamos semeado. Podiam dar-nos até junho para colher", afirma ao CM Manuel Costa, que teme perder cebolas, batatas e outros produtos semeados. O CM questionou a Câmara sobre qual o motivo para o aviso ter sido feito com pouca antecedência e se havia possibilidade de salvar as culturas, mas a autarquia nada adiantou.

A Câmara garante, contudo, que o projeto de construção em causa prevê hortas comunitárias com pontos de água e edifícios de apoio, e que os moradores que cultivam as hortas informais foram contactados e mostraram-se interessados.



Ao CM, os moradores garantiram que só foram contactados para abandonar as hortas.