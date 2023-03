Câmara do Barreiro alvo de ataque informático

Autarquia apresentou queixa à Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) deslocou-se à Câmara Municipal do Barreiro, a pedido da autarquia, esta sexta-feira, após ser alvo de um ataque informático.



Ao que o CM a Câmara terá sido alvo de um ataque informático grave e acionou as autoridades para dar seguimento a uma queixa contra os autores do crime.